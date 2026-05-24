punto per punto il programma dell’ultradestra in sassonia-anhalt. dove si vota a settembre

Dall’arte “tedesca” all’asilo negato: il libro degli orrori dell’AfD

Lisa Di Giuseppe
24 maggio 2026 • 19:00

Remigrazione, antifa dichiarati terroristi, bambini disabili in classi-ghetto: i piani del partito sono un mondo al contrario.  Nei sondaggi del Land viaggia oltre il 40 per cento, il rischio è la maggioranza assoluta. Paura per l’accesso ai dati dell’intelligence

Il timore è talmente tanto che i ministri degli interni degli altri Land hanno sentito la necessità di chiedersi pubblicamente cosa possa succedere se AfD dovesse mai avere il controllo della polizia regionale. E con il ministero dell’Interno, i dati sensibilissimi sulla popolazione dell’intelligence. Tra poco più di tre mesi si vota in Sassonia-Anhalt: l’allarme suona da settimane, ma AfD naviga con grande serenità verso un governo monocolore nel Land orientale. I sondaggi la danno al 42 per ce

Per continuare a leggere questo articolo

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth