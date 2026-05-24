Dall’arte “tedesca” all’asilo negato: il libro degli orrori dell’AfD

Remigrazione, antifa dichiarati terroristi, bambini disabili in classi-ghetto: i piani del partito sono un mondo al contrario. Nei sondaggi del Land viaggia oltre il 40 per cento, il rischio è la maggioranza assoluta. Paura per l’accesso ai dati dell’intelligence

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Il timore è talmente tanto che i ministri degli interni degli altri Land hanno sentito la necessità di chiedersi pubblicamente cosa possa succedere se AfD dovesse mai avere il controllo della polizia regionale. E con il ministero dell’Interno, i dati sensibilissimi sulla popolazione dell’intelligence. Tra poco più di tre mesi si vota in Sassonia-Anhalt: l’allarme suona da settimane, ma AfD naviga con grande serenità verso un governo monocolore nel Land orientale. I sondaggi la danno al 42 per ce