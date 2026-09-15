il sondaggio di izi per domani

No ai disabili, via il canone: quello che piace agli italiani del programma di AfD

Lisa Di Giuseppe
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15 settembre 2026 • 07:00

Remigrazione, classi separate, chiese nel mirino: sono diverse le proposte condivise dai nostri connazionali. Resta forte il timore che l’estrema destra possa prendere il potere a Berlino e che si ripeta il passato

Il 55,2 per cento degli italiani è convinto che AfD possa arrivare a conquistare il potere in Germania, per il 46,4 per cento pensa addirittura che il pericolo che la storia si ripeta e si possa scatenare una guerra in Europa sia concreto. Sono dati elaborati dall’istituto di sondaggi Izi è dimostrano che anche in Italia la paura per il risultato eccezionale di AfD in Sassonia-Anhalt della domenica scorsa ha provocato spavento. Vero è che si tratta di dati al netto dei “non so” (rispettivamente

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth