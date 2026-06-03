Le prove di potere di AfD: omaggia l’Ice di Bovino e “tratta” su Nord Stream

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Filorussa all’est, filoamericana all’ovest. AfD sa come mostrarsi, a seconda di dove si presenta. Poco importa che poi la declinazione dei legami transatlantici dell’estrema destra sia l’approfondimento dei rapporti con il movimento Maga: negli ultimi mesi i parlamentari hanno investito parecchie energie per accreditarsi a Washington, ma fino a questo momento non hanno avuto riscontri concreti dall’amministrazione Trump. Certo, a testimoniare l’interesse del presidente americano per il partito t