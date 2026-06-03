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Le prove di potere di AfD: omaggia l’Ice di Bovino e “tratta” su Nord Stream

Lisa Di Giuseppe
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03 giugno 2026 • 20:45

Una delegazione è al vertice economico di Putin per discutere del gas russo. L’ex capo della polizia anti immigrazione corteggiato al Remigration Summit

Filorussa all’est, filoamericana all’ovest. AfD sa come mostrarsi, a seconda di dove si presenta. Poco importa che poi la declinazione dei legami transatlantici dell’estrema destra sia l’approfondimento dei rapporti con il movimento Maga: negli ultimi mesi i parlamentari hanno investito parecchie energie per accreditarsi a Washington, ma fino a questo momento non hanno avuto riscontri concreti dall’amministrazione Trump. Certo, a testimoniare l’interesse del presidente americano per il partito t

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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth