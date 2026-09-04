Gysi: «L’AfD come Trump, vuole smantellare democrazia e diritti»

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«Trump e AfD combattono insieme per lo smantellamento della democrazia e dello Stato di diritto negli Stati Uniti e in Europa». Gregor Gysi non va per il sottile quando racconta la posta in gioco questa domenica, quando si vota in Sassonia-Anhalt, dove AfD rischia di ottenere il suo primo presidente di regione. Oratore formidabile, attivo in politica fin dai tempi della Ddr, ormai considerato il “vate” del progressismo in Germania nonché popolarissimo nei talk, l’avvocato è stato tra le figure p