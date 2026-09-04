l’intervista al parlamentare della Linke

Gysi: «L’AfD come Trump, vuole smantellare democrazia e diritti»

Lisa Di Giuseppe
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04 settembre 2026 • 06:00

Il “vate” della sinistra tedesca alla vigilia del voto in Sassonia-Anhalt: «Prima del disastro bisogna che politica e cultura si riorganizzino»

«Trump e AfD combattono insieme per lo smantellamento della democrazia e dello Stato di diritto negli Stati Uniti e in Europa». Gregor Gysi non va per il sottile quando racconta la posta in gioco questa domenica, quando si vota in Sassonia-Anhalt, dove AfD rischia di ottenere il suo primo presidente di regione. Oratore formidabile, attivo in politica fin dai tempi della Ddr, ormai considerato il “vate” del progressismo in Germania nonché popolarissimo nei talk, l’avvocato è stato tra le figure p

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth