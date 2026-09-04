«Abbiamo già vinto». L’AfD pronta a prendersi la Sassonia-Anhalt

Il comizio di Siegmund, nuova star dell’ultradestra: «A noi la maggioranza assoluta». In piazza bandiere e tatuaggi neri, ma anche attacchi e intimidazioni a chi protesta

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«In fondo, abbiamo già vinto, a prescindere da come andrà domenica». Ulrich Siegmund arringa il suo pubblico al Messeplatz Max Wille, sulla riva dell’Elba. Ad ascoltare lui e altri parlamentari di AfD ci sono almeno 3.500 persone pronte a sostenere il loro beniamino alla conquista del primo posto da governatore in un Land tedesco. Domani si vota, AfD continua a primeggiare nei sondaggi anche se la prospettiva di raggiungere la maggioranza assoluta sembra più lontana. Tatuaggi e bandiere L’atm