partiti fermi, attivismo dal basso

Ultimo tango a Magdeburgo, il tentativo di fermare AfD

Lisa Di Giuseppe
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31 agosto 2026 • 06:00

Siegmund, volto presentabile di una destra feroce, ha nutrito il risentimento e ora appare inarrestabile. Ha sfidato la cultura della memoria: ora si tratta di non fargli ottenere la maggioranza assoluta nel Parlamentino

«Heile Welt», mondo integro. È quello che propone ai suoi seguaci Ulrich Siegmund, il candidato AfD alla guida della Sassonia-Anhalt, la regione nel Nordest tedesco intorno a Magdeburgo che nelle ultime settimane è finita al centro del dibattito politico. Un posto dove, dalla pandemia, l’economia si è quasi fermata. Che invecchia più velocemente di ogni altra zona del paese e che poggia una grossa fetta del proprio tessuto economico e sociale sul sostegno delle persone con background migratorio,

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth