Ultimo tango a Magdeburgo, il tentativo di fermare AfD

Siegmund, volto presentabile di una destra feroce, ha nutrito il risentimento e ora appare inarrestabile. Ha sfidato la cultura della memoria: ora si tratta di non fargli ottenere la maggioranza assoluta nel Parlamentino

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«Heile Welt», mondo integro. È quello che propone ai suoi seguaci Ulrich Siegmund, il candidato AfD alla guida della Sassonia-Anhalt, la regione nel Nordest tedesco intorno a Magdeburgo che nelle ultime settimane è finita al centro del dibattito politico. Un posto dove, dalla pandemia, l’economia si è quasi fermata. Che invecchia più velocemente di ogni altra zona del paese e che poggia una grossa fetta del proprio tessuto economico e sociale sul sostegno delle persone con background migratorio,