Carlo tradito dall’affetto, per salvare la Corona dovrebbe abdicare

L’unico ad aver colto subito i rischi della posizione di Andrea nel caso Epstein è stato il principe William. Più freddo del padre e deciso a non permettere che il sentimento distruggesse la credibilità del trono cui è destinato, già nel 2022 aveva preso le distanze
La monarchia è sopravvissuta a guerre, principesse morte in quasi diretta televisiva e anche alla Megxit, ma non è mai stata vulnerabile come ora. L’arresto dell’ex principe Andrea, fratello minore di re Carlo e figlio prediletto della regina Elisabetta, rischia di travolgere la Corona. Peggio, di colpirla a morte. Con il facile senno del poi, oggi si spiega l’accelerazione imposta dal monarca nel togliere ogni titolo reale ad Andrea, mettendo fine alla sua residenza a titolo gratuito nel Royal