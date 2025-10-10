l’intervista

L’attivista di NousToutes: «Pelicot è la vittima. È lo stupratore che deve vergognarsi»

Marika Ikonomu
10 ottobre 2025 • 20:16

Confermata la condanna dell’unico imputato che aveva fatto ricorso. La corte l’ha portata da 9 a 10 anni Handschuh (NousToutes): «La priorità del governo non è contrastare la violenza»  

Gisèle Pelicot nel processo di appello ha chiesto direttamente a uno degli uomini condannati per averla stuprata: «In quale momento pensa che io vi abbia dato il consenso? Mai». Per nove anni, l’ex marito Dominique Pelicot l’ha drogata con un farmaco e l’ha fatta stuprare da uomini reclutati online. A quasi un anno dalla sentenza di condanna di 51 uomini, la donna ha ribadito: «L’unica vittima sono io! Lei non è affatto una vittima del signor Pelicot». Nell’aula del tribunale di Nîmes si è celeb

Per continuare a leggere questo articolo

Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. È laureata in Giurisprudenza e ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali