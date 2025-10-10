L’attivista di NousToutes: «Pelicot è la vittima. È lo stupratore che deve vergognarsi»

true false

Gisèle Pelicot nel processo di appello ha chiesto direttamente a uno degli uomini condannati per averla stuprata: «In quale momento pensa che io vi abbia dato il consenso? Mai». Per nove anni, l’ex marito Dominique Pelicot l’ha drogata con un farmaco e l’ha fatta stuprare da uomini reclutati online. A quasi un anno dalla sentenza di condanna di 51 uomini, la donna ha ribadito: «L’unica vittima sono io! Lei non è affatto una vittima del signor Pelicot». Nell’aula del tribunale di Nîmes si è celeb