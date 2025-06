Al centro un violento respingimento della guardia costiera libica, dopo un naufragio, in cui hanno perso la vita 20 persone. Per i ricorrenti si tratta della politica di “pullback” messa in atto dall’Italia, una «forma di respingimento per procura». I giudici di Strasburgo hanno dichiarato il ricorso irricevibile perché il sostegno fornito dall’Italia «non è tale da far presumere che le autorità libiche si trovassero in una situazione di dipendenza»

Per il governo italiano la cosiddetta guardia costiera libica ha agito come organo di uno stato terzo riconosciuto dalla comunità internazionale e sostenuto nel processo di stabilizzazione. Per il team legale che ha difeso i naufraghi si tratta della politica di “pullback” messa in atto dall’Italia, una «forma di respingimento per procura».

Al centro della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo S.S. e altri contro Italia, pubblicata ieri, che ha dichiarato irricevibile il ricorso di dodici sopravvissuti a un naufragio, c’è un violento respingimento di un gruppo di circa 130 cittadini ghanesi e nigeriani che si trovavano in acque internazionali su un gommone alla deriva.

Era il 6 novembre 2017 e il governo italiano, per mano del ministro dell’Interno Marco Minniti, nove mesi prima aveva firmato un memorandum d’intesa con la Libia. Quel giorno le autorità italiane avevano ricevuto la chiamata da un’imbarcazione naufragata e divulgato il messaggio a tutte le unità navali nelle vicinanze.

Tra queste, una motovedetta della Guardia costiera libica, che è poi intervenuta interferendo con le operazioni di soccorso della nave della ong Sea-Watch 3. «È uno dei primi episodi con modalità di intervento fortemente violente da parte dei guardacoste libici», spiega Loredana Leo, avvocata di Asgi.

Tanto violente che almeno 20 persone sono morte prima o durante i fatti, inclusi due bambini, figli di alcuni ricorrenti, morti annegati. 59 naufraghi sono stati portati in salvo in Italia dalla ong, 47 respinti in Libia, «dove hanno subito detenzione in condizioni disumane, percosse, estorsioni, fame, abusi sessuali e torture», spiega il team legale.

I “pullback”

La pronuncia della Corte di Strasburgo arriva dopo sette anni dal ricorso in cui la difesa delle persone migranti – formata da un gruppo di associazioni, tra cui de:border e Asgi – ha raccolto le prove per dimostrare come le gravi violazioni perpetrate dai libici potessero essere ricondotte sotto la giurisdizione dello stato italiano. È il sostegno finanziario, tecnico e operativo fornito dall’Italia al governo di unità nazionale libico ad aver permesso l’esistenza e il funzionamento dei guardacoste.

Quello che la docente dell’Università di Barcellona, cofondatrice di de:border, Violeta Moreno-Lax, definisce «un esercizio di giurisdizione extraterritoriale da parte dell’Italia», strumento della «politica di “pullback”», cioè «un tentativo di “esternalizzare” le violazioni dei diritti umani alla Libia» e di «eludere la responsabilità», «mantenendo una forma di “controllo senza contatto” sui migranti».

Una tecnica che, secondo il team legale, ha permesso di fare indirettamente quello che la Corte aveva condannato nella storica sentenza del 2012 “Hirsi Jamaa”: le pratiche dirette di respingimento dell’Italia.

I giudici di Strasburgo hanno però deciso di non decidere nel merito e dichiarato all’unanimità l’irricevibilità del ricorso, non potendo concludere che l’Italia, nel caso specifico, avesse esercitato la giurisdizione extraterritoriale. Secondo la Corte, il sostegno fornito dall’Italia «non è tale da far presumere che le autorità libiche si trovassero in una situazione di dipendenza».

La Corte ha però preso atto delle gravi violazioni, documentate anche da numerosi organismi internazionali, che denunciano la situazione in Libia e le modalità di intervento dei guardacoste. «Si tratta di una lettura restrittiva delle norme della Convenzione», spiega Leo, «un precedente estremamente pericoloso» che rischia di aprire a pratiche di respingimento. E in questo modo «la Convenzione rischia di diventare uno strumento che, attraverso l’azione degli stati, potrebbe vedere compromesso il suo potere di proteggere i diritti fondamentali».

La pronuncia della Corte è arrivata a poche settimane dalla lettera promossa da Italia e Danimarca, e condivisa da altri governi, sulle interpretazioni che i giudici danno in materia di immigrazione. «Non penso che ci sia un rapporto di causa-effetto», conclude, «ma la lettera ha rappresentato una pressione indebita sulla Corte. Il rischio è vedere altre decisioni con questo indirizzo».

