Alla libreria Ubik Spazio Sette e in streaming su Domani, la “Maratona Europa. Luoghi, persone e idee per raccontare la politica di Coesione in Italia” per approfondire e dibattere le politiche di coesione. L'evento è realizzato assieme alla Fondazione Basso e al Forum Disuguaglianze e Diversità, con il cofinanziamento Ue

Tre giornate dedicate alla coesione: a Roma dal 2 al 4 dicembre, nella cornice della libreria Ubik Spazio Sette di via dei Barbieri 7, si tiene la “Maratona Europa. Luoghi, persone e idee per raccontare la politica di Coesione in Italia”.

Dopo un anno di incontri sui territori nell’ambito del progetto #CoesioneItalia. L’Europa vicina – progetto al quale Domani partecipa come partner e che è realizzato assieme alla Fondazione Basso e al Forum Disuguaglianze e Diversità con il cofinanziamento della Direzione generale della politica regionale e urbana (DG Regio) della Commissione europea e l’obiettivo di migliorare la conoscenza della politica di coesione in Italia – l’appuntamento romano è un’occasione per portare a sintesi le riflessioni raccolte in giro per l’Italia e per favorire il dibattito sul tema della coesione, delle politiche e dei fondi a essa dedicati.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per partecipare è consigliata l’iscrizione a questo link.

L’evento è trasmesso in diretta sul sito di Domani.

Il programma

L’evento si articola in tre giornate – le prime due dalle 10 alle 13, l’ultima dalle 10 alle 17 con un “light lunch” nel mezzo – dedicate ad alcune delle tematiche più rilevanti emerse dal lavoro sui territori.

Lunedì 2 dicembre, dopo i saluti introduttivi che comprendono un intervento del direttore Emiliano Fittipaldi, la discussione si concentrerà sulla transizione ecologica, con il panel “Attivare azioni efficaci per una transizione verde e giusta”. Alle 12:30 Francesca De Benedetti, caposervizio Europa di Domani, intervista Rossella Muroni; a firma Muroni, un contributo sul tema delle politiche di coesione e della transizione equa è disponibile sul sito di Domani.

Martedì 3 dicembre invece l’attenzione sarà sui territori con il panel “Attivare i luoghi per liberarne energie e potenzialità”, suddiviso in due “focus”: città e aree interne. Per l’ultima giornata, mercoledì 4 dicembre, la mattina è in programma il panel “Promuovere capacità e attivare comunità”. Ma c’è anche una tavola rotonda conclusiva nel pomeriggio, moderata da Francesca De Benedetti, con la quale il dibattito si proietta verso il futuro della coesione: “Comunicare la politica di coesione: il presente e il futuro” vedrà la partecipazione di Fabrizio Barca, Sabina De Luca, Rosanna Lampugnani e Giorgio Santilli.

In ognuna delle tre giornate, i lavori del mattino saranno chiusi da un’intervista realizzata dalla redazione di Domani a figure di rilievo nell’ambito delle politiche di coesione.

Gli interventi

Partecipano, in ordine alfabetico: Fabrizio Barbiero (Comune di Torino), Fabrizio Barca (Forum Disuguaglianze e Diversità), Carlo Borgomeo (già Presidente di Fondazione Con il Sud), Anna Maria Candela (Regione Puglia), Tania Castellaccio (Cooperativa Dedalus), Teresa Capua (Regione Emilia Romagna), Giovanni Carrosio (Università di Trieste), Serafino Celano (Riabitare l’Italia e Cooperativa ContAree), Carlo Cellamare (Università La Sapienza), Vittorio Cogliati Dezza (Forum Disuguaglianze e Diversità), Francesca De Benedetti (Domani), Sabina De Luca (Forum Disuguaglianza e Diversità), Francesca Cognetti (Politecnico di Milano), Micaela Fanelli (Consiglio regionale del Molise), Emiliano Fittipaldi (Domani), Gaetano Giunta (Fondazione Messina), Elena Granaglia (Università di Roma Tre), Marika Ikonomu (Domani), Maria Teresa Imparato (Legambiente), Franco Ippolito (Fondazione Lelio e Lisli Basso), Rosanna Lampugnani (giornalista del Corriere del Mezzogiorno), Sabrina Lucatelli (Riabitare l’Italia), Simone Lucido (Agenzia per l’Inclusione Sociale e Abitativa), Serafina Manna (Fondazione Lelio e Lisli Basso), Andrea Morniroli (Forum Disuguaglianze e Diversità), Rossella Muroni (Nuove Ri-Generazioni), Ylenia Sina (Forum Disuguaglianza e Diversità), Giorgio Santilli (giornalista di Diario Diac), Giulia Valeria Sonzogno (Università di Roma Tre), Maria Assunta Vitelli (AzzeroCO2).

Le altre tappe di #CoesioneItalia

L’alleanza di #CoesioneItalia seleziona otto progetti finanziati coi fondi di coesione, scelti non solo perché rispondono agli obiettivi di giustizia sociale e ambientale, ma anche per l’impatto sulle comunità di riferimento. Progetti che non restano sulla carta, ma che “vivono” sui territori: ecco perché per ogni progetto si tiene anche un evento, che viene trasmesso in streaming sul sito di Domani, e che vive su quotidiano e sito con approfondimenti giornalistici. Otto progetti, otto territori, otto eventi, dirette e approfondimenti, ai quali si sommano le nostre analisi sulle politiche di coesione, corredate da infografiche e aperte alla partecipazione dei lettori.

L’evento-maratona che si tiene a Roma è un momento speciale di riflessione sulle politiche di coesione, nel quale portare anche a sintesi le esperienze raccolte nel corso del progetto.

