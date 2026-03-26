Se lo stupro è digitale: tra deepfake e profili finti, la lezione del caso Fernandes

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Mi hai stuprato virtualmente». L’accusa di Collien Fernandes nei confronti del suo ex marito, Christian Ulmen, ha scosso l’opinione pubblica tedesca fin nelle fondamenta. Non c’è da stupirsi del fatto che domenica scorsa siano scese in piazza migliaia di persone e che parecchi manifestanti siano tornati a protestare per esprimere solidarietà nei confronti dell’attrice anche in una manifestazione ad Amburgo nella giornata di ieri. Un passo indietro: Fernandes e Ulmen sono stati a lungo una delle