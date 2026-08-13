gli attriti tra gli alleati trump e netanyahu

La brutalità dei coloni in Cisgiordania costringe gli Usa a una reazione

(Il villaggio di Qusra, in Cisgiordania, preso di mira dai coloni. Qui una famiglia di palestinesi e sullo sfondo l'esercito israeliano. Foto Epa/Ansa)
(Il villaggio di Qusra, in Cisgiordania, preso di mira dai coloni. Qui una famiglia di palestinesi e sullo sfondo l'esercito israeliano. Foto Epa/Ansa)
(Il villaggio di Qusra, in Cisgiordania, preso di mira dai coloni. Qui una famiglia di palestinesi e sullo sfondo l'esercito israeliano. Foto Epa/Ansa)
Giovanni Legorano
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13 agosto 2026 • 19:57

I coloni violenti hanno assediato Qusra, bloccando in casa anche un cittadino americano. Persino l’ambasciatore Huckabee, sostenitore delle colonie, parla di «atto terroristico» 

A rendere più tese le relazioni tra gli Usa e Israele si aggiungono i gravi episodi di violenza in Cisgiordania degli ultimi giorni, in particolare l’assedio di un piccolo villaggio vicino Nablus da parte di coloni determinati a cacciare le famiglie palestinesi del luogo. Attriti tra i leader Solo la settimana scorsa, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva rifiutato il piano in 15 punti della Casa Bianca su Gaza, che prevedeva il ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia, subo

Giovanni Legorano
Giovanni Legorano
Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group