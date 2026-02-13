un anno dopo gli attacchi di vance

Conferenza di Monaco, l’ammissione di Merz: «Si è aperto un abisso tra Europa e Usa»

Francesca De Benedetti
13 febbraio 2026 • 21:19

«C’è una profonda frattura, Vance lo ha affermato qui un anno fa e aveva ragione», dice il cancelliere rivendicando «realismo». Ma insiste comunque che «le potenzialità della partnership non vanno sottovalutate», anche «per gli Usa stessi» e specialmente sul versante Nato

Tra i due uomini del presidente – il vice trumpiano JD Vance e il segretario di stato Marco Rubio – ognuno si muove col suo stile, anche alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Vance è un lanciafiamme di euroscetticismo e ha usato quel palco nel 2025 per sferrare un attacco plateale all’Unione. Rubio, che prenderà la parola oggi, lavora di tessiture, ma con lo stesso trumpiano obiettivo di sgretolare regole e integrazione europee. Non a caso, dopo la Germania, va in Ungheria e Slovacchia, fia

