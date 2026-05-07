vacanze (e missioni) romane

Da Magyar a Tusk, tutti da Meloni: il reset dell’amica di Orbán. Nel Ppe è ormai di casa

Magyar e Meloni insieme a Chigi. Foto governo it.
Magyar e Meloni insieme a Chigi. Foto governo it.
Magyar e Meloni insieme a Chigi. Foto governo it.
Francesca De Benedetti
07 maggio 2026 • 21:20Aggiornato, 07 maggio 2026 • 21:31

Non contento di aver sconfitto l’autocrate, il vincitore delle elezioni ungheresi lo umilia coi selfie da Chigi. La premier nostrana sta al gioco, si fa lusingare dal premier polacco e sposta l’Italia più a Est. Oltre a mettersi sempre più comoda tra i Popolari europei...

A che le serve il piano per il «grande reset» anti Ue così spudoratamente sventagliato dai think tank di Viktor Orbán, il cui capo è ormai cosparso delle ceneri della sconfitta elettorale del 12 aprile, adesso che Giorgia Meloni può fare senza troppo clamore un reset tutto suo? Gli incontri di questo giovedì a Palazzo Chigi con il futuro premier ungherese e con l’attuale premier polacco dimostrano che si può stravolgere l’Unione europea dall’interno come piace a Donald Trump senza neppure il bis

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 