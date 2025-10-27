Da Wojtyła a papa Leone: il summit per la pace è qui, al meeting interreligioso di Sant’Egidio

“Osare la Pace” si è aperto domenica con Mattarella e si chiude martedì con Prevost. Da 39 anni qui le religioni dialogano per non farsi manipolare da fanatismo e estremismo. La pace non è un’eccezione e la guerra è inutile

Lo chiamano Summit per la pace e riunisce da 39 anni i leader delle grandi religioni mondiali su invito di Sant’Egidio. Malgrado guerre e tensioni non manca mai nessuno: ci sono anche i rappresentanti della chiesa russa, musulmani dal Medio Oriente e rabbini da Israele. C’è una delegazione del governo siriano con l’imam della moschea degli Omayyadi di Damasco, alla prima uscita in un contesto simile. Ci sono figure politiche e istituzionali: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ap