la tre giorni per «osare la pace»

Da Wojtyła a papa Leone: il summit per la pace è qui, al meeting interreligioso di Sant’Egidio

Mario Giropolitologo
27 ottobre 2025 • 16:26

“Osare la Pace” si è aperto domenica con Mattarella e si chiude martedì con Prevost. Da 39 anni qui le religioni dialogano per non farsi manipolare da fanatismo e estremismo. La pace non è un’eccezione e la guerra è inutile 

Lo chiamano Summit per la pace e riunisce da 39 anni i leader delle grandi religioni mondiali su invito di Sant’Egidio. Malgrado guerre e tensioni non manca mai nessuno: ci sono anche i rappresentanti della chiesa russa, musulmani dal Medio Oriente e rabbini da Israele. C’è una delegazione del governo siriano con l’imam della moschea degli Omayyadi di Damasco, alla prima uscita in un contesto simile. Ci sono figure politiche e istituzionali: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ap

Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.