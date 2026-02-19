intervista

Daniela Gabor: «Leader Ue senza coraggio, lasciano al capitale la cabina di comando»

Francesca De Benedetti
19 febbraio 2026 • 06:00

L’economista lamenta «i limiti di immaginazione» dell'attuale leadership, che asseconda le pretese dei grandi interessi privati (con lo scenario di privatizzarci le pensioni). «Ma una strategia industriale non si fa solo con le carote, serve anche il bastone. Lagarde almeno ci aveva provato»  

«Quando inseguiamo gli americani, ci ritroviamo coi loro stessi problemi», avverte l’economista Daniela Gabor (università Soas di Londra). Già mesi fa ha lanciato il monito dalle colonne del Financial Times: dietro lo scintillante marchingegno della “Unione di risparmi e investimenti” si nasconde lo smantellamento del welfare e la privatizzazione delle pensioni (modello Usa). Per l’Europarlamento ha inoltre firmato la ricerca Transatlantic Fault Lines: Risks and opportunities in the EU-US macro-

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel).

 