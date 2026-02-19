Daniela Gabor: «Leader Ue senza coraggio, lasciano al capitale la cabina di comando»

L’economista lamenta «i limiti di immaginazione» dell'attuale leadership, che asseconda le pretese dei grandi interessi privati (con lo scenario di privatizzarci le pensioni). «Ma una strategia industriale non si fa solo con le carote, serve anche il bastone. Lagarde almeno ci aveva provato»
«Quando inseguiamo gli americani, ci ritroviamo coi loro stessi problemi», avverte l’economista Daniela Gabor (università Soas di Londra). Già mesi fa ha lanciato il monito dalle colonne del Financial Times: dietro lo scintillante marchingegno della “Unione di risparmi e investimenti” si nasconde lo smantellamento del welfare e la privatizzazione delle pensioni (modello Usa). Per l’Europarlamento ha inoltre firmato la ricerca Transatlantic Fault Lines: Risks and opportunities in the EU-US macro-