L’accordo stretto a portata di fotografi in Scozia da Ursula von der Leyen in realtà era fantasma: sono servite settimane e una visita degli europei in blocco alla Casa Bianca perché il tycoon firmasse una dichiarazione congiunta.

Che arriva oggi e che tuttavia «non è la fine, è solo il primo passo», come ha ammesso questa mattina il commissario Ue al Commercio Maroš Šefčovič.

Dunque modello «giapponese», con dazi al 15 per cento, e finalmente – come Berlino spingeva – da applicarsi anche alle auto, che finora nonostante le promesse continuavano a pagare di più. «Si va al 15 retroattivamente dal 1 agosto», spiega Šefčovič. Che conferma anche gli acquisti europei di energia dagli Usa: non solo gas naturale liquefatto ma anche nucleare e combustibili fossili. La Commissione parla anche di acquisit di «AI chips».

Washington ottiene anche «più apertura del mercato europeo» in ambito agricolo, e la Commissione europea farà una serie di proposte legislative per dar seguito alle promesse fatte agli Usa.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen festeggia «sicurezza, prevedibilità e stabilità»; ma come conferma la stessa firma di questo accordo, con Trump le garanzie di sicurezza sono ben poche.

Un punto rimasto fuori dall’intesa riguarda vino, alcolici e birra. «Era uno degli interessi più importanti dell’Unione europea, ma non siamo riusciti a includere questo settore nel regime della "nazione più favorita”», ha ammesso il commissario Ue al Commercio Maroš Šefčovič. Secondo il commissario, tuttavia, «le porte non sono chiuse per sempre» e sia Bruxelles che Washington si sono dette pronte a valutare in futuro l’estensione dell’accordo. «Come Commissione lavoreremo il più duramente possibile per allargare i settori coinvolti, includendo vino e liquori, oltre ad acciaio e alluminio», ha concluso.

Fuori dai negoziati commerciali anche le questioni sul Digital Market Act e Digital Service Act: «Abbiamo preservato l’autonomia normativa europea dall’inizio alla fine». Infine, Šefčovič ha rivendicato il valore economico dell’intesa: «Si tratta di un accordo strategico serio che evita una guerra commerciale e la perdita di quasi cinque milioni di posti di lavoro in Europa, molti dei quali nelle piccole e medie imprese».

