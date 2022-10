Buongiorno Europa! Eccoci alla quarta edizione dello European Focus!

Sono Francesca De Benedetti, la caporedattrice di questa settimana, e scrivo da Roma.

In Italia stiamo ancora facendo i conti con questa nostra condizione di epicentro dell’estrema destra europea, e nel frattempo pare che altri paesi siano già pronti a seguire questa strada.

Prendete l’Estonia: il partito Ekre cresce praticamente di pari passo con l’inflazione. E non è un caso.

Quando c’è una crisi complessa e il malcontento si diffonde, come sta accadendo in molti paesi europei per effetto delle bollette alle stelle, di solito c’è anche un popilista di destra pronto a capitalizzare politicamente quel malessere. Guardate cosa succede a Praga, con le manifestazioni “Czechia First”. E vogliamo dimenticarci forse il debutto su twitter del premier ungherese?

La nostra collega dalla Germania pone una domanda: l’estrema destra crescerà come crescono le bollette? Questa domanda ce la poniamo un po’ in tutta Europa.

La cosa positiva è che nessuna storia verrà scritta senza di noi, o come si dice in Italia, “la storia siamo noi”. Esistono, le vie alternative. In questa edizione ad esempio ce n’è una, che passa per le strade di Parigi…

Si riprendono il paese. Stavolta. Forse.

(Manifestazione di “Prima la Repubblica Ceca” a Praga. Foto Respekt)

PRAGA - «La nazione è risorta!», hanno esclamato gli organizzatori della manifestazione “Prima la Repubblica Ceca”, a Praga, a fine settembre: «Ci stiamo riprendendo il paese!».

Non proprio. La folla era la metà rispetto a quelle 70mila persone che tre settimane prima avevano «riempito piazza San Venceslao» ottenendo un risultato dall’alto valore simbolico.

Le migliaia di persone riunite rappresentavano comunque un numero consistente. La protesta, che era incentrata sugli alti costi energetici e sul carovita ma si è trasformata ben presto in una manifestazione politica ad ampio raggio, non ha perso slancio.

«Facciamoglielo capire, ai praghesi, quant’è cara la vita», dice un uomo arrivato dalla Boemia orientale. «Ma che dici? Sono di Praga, io!», dice una donna lì vicino. «Fa schifo dappertutto», concordano. I colpevoli? Il governo, Bruxelles, Berlino e Washington, che aiutano gli ucraini invece della loro gente.

Gli organizzatori chiedono lo scioglimento del governo, un accordo con la Russia sul gas, nessun supporto per l’Ucraina, lo stop all’export di elettricità, "Czexit” e un «completo stravolgimento» della politica ceca.

Ladislav Vrábel e Jiří Havel, i due leader che sono dietro queste proteste, si sono affermati nell’estrema destra durante la pandemia opponendosi alle restrizioni (e, parrebbe, pure diffondendo disinformazione). Tuttavia, è la prima volta che riescono ad attirare l’attenzione dell’intero paese. L’enorme successo della prima protesta ha fatto da amplificatore.

L’estrema destra, dopo che si è vista scivolar via l’opportunità di sfruttare politicamente la pandemia, sente che questo può essere il suo momento. Le famiglie si apprestano a ricevere bollette che si preannunciano terribili. Le imprese hanno ottenuto un blocco degli aumenti fino all’inverno. Il governo offre aiuti e un tetto ai prezzi, ma la domanda è: basterà? Altri tipi di proteste per il carovita hanno attirato pochi partecipanti: o tutti gli insoddisfatti sono filo-russi, oppure “Prima la Repubblica Ceca” si è appropriata di tutto lo scontento. La seconda ipotesi è più probabile.

Il movimento è però dilaniato da battibecchi e diffidenze reciproche, nella tradizione dell’estrema destra ceca. Il prossimo raduno è previsto per il 28 ottobre, giorno di festa nazionale. Se non riuscirà a sfruttare al meglio l’ira della gente, sarà un’altra “occasione mancata” per l’ultradestra ceca.

Tomáš Brolík è un reporter del magazine ceco Respekt

È lui il prossimo premier di estrema destra?

(Martin Helme è il leader del partito di estrema destra estone Ekre, il cui consenso è in ascesa. Foto Rauno Volmar - Delfi)

TALLINN – Domenica scorsa un gran numero di estoni si è riunito a piazza della Libertà, a Tallinn, per partecipare a una protesta contro gli alti costi dell’energia organizzata dal partito populista di destra Ekre. All’evento hanno partecipato moltissime persone che si trovano effettivamente in serie difficoltà.

Con il suo 25 per cento, quanto a inflazione l’Estonia è al primo posto in Ue. Su questi numeri influisce largamente il costo dell’elettricità, che sembra aumentare all’infinito. Un aumento simile è quello si osserva nella popolarità di Ekre, e non è ancora inverno. I media sono invasi di pubblicità in cui il leader, Martin Helme, promette elettricità a un costo irrisorio rispetto a quello attuale. Il 5 marzo, quando ormai le sofferenze della popolazione avranno raggiunto l’apice, gli estoni andranno al voto per le elezioni politiche.

Sono in molti a pensare che quanto sta accadendo sia una conseguenza dell’attacco di Putin all’Ucraina, e su questo insiste Kaja Kallas, la premier liberale. Nonostante la sua popolarità, Kallas è ora costretta sulla difensiva, e potrebbe perdere il posto in favore di Helme, che accusa lei e Ursula von der Leyen di essere le reali responsabili dell’aumento dei prezzi, non Putin.

In un’intervista a European Focus, Kaja Kallas ha dichiarato che il paese da lei governato, l’Estonia, dato che confina con la Russia, si troverebbe a essere politicamente isolato a occidente se l’estrema destra dovesse andasse al potere. «Con un vicino così aggressivo, diventeremmo estremamente vulnerabili».

Il suo partito non può scaricare ogni responsabilità per ciò che si vede nei sondaggi puntando il dito contro i messaggi ingannevoli e manipolatori di Helme e dei suoi alleati. Il suo Partito riformatore è stato al governo dal 1999, salvo una pausa di cinque anni. Molti esperti lamentano il fatto che per tutto questo periodo l’Estonia sia rimasta priva di una chiara politica energetica. Il risultato è un mix energetico inadeguato, con troppe poche rinnovabili e un’eccessiva dipendenza da altri paesi.

La conseguenza potrebbe essere l’arrivo di un nuovo alleato, intorno al tavolo europeo, per il primo ministro ungherese Viktor Orbán.

Hermann Kelomees è un giornalista di Delfi

La coalizione dei non volonterosi

(Nel tweet: "Dopo aver passato la mia prima giornata su Twitter, ho una domanda. Dov’è il mio buon amico, @realDonaldTrump?")

BUDAPEST – Viktor Orbán pensa di poter combattere la crisi energetica in Ungheria con Twitter. Non c’è altra spiegazione logica del perché si sia iscritto alla piattaforma social una settimana fa, del perché comunichi sempre in inglese e vada in cerca del suo amico Donald Trump con un meme di John Travolta disorientato. Orbán va alla conquista di un pubblico internazionale per perorare la sua causa.

Il primo ministro ungherese cerca di conservare la propria popolarità con la benzina a basso costo, che riesce a mantenere tale soltanto perché il petrolio russo, che arriva via oleodotto, è molto più economico di quello trasportato via mare. Finora Orbán ha costruito il proprio successo economico sull’importazione di energia dalla Russia.

Le finanze ungheresi non sono in grado di finanziare la tanto necessaria transizione dalle compagnie di Putin. È per questo che deve cogliere ogni occasione utile e servirsi di tutte le piattaforme possibili per fare pressione contro le sanzioni, che lui interpreta come la radice di ogni suo problema. La sua dipendenza lo rende più aggressivo che mai.

Márton Gergely è caporedattore di HVG

Basta benzina sul fuoco delle ideologie!

(Matthias Quent. Foto Sio Motion)

L’intervistato è Matthias Quent. Sociologo ed esperto di estrema destra, insegna all’università di Magdeburg-Stendal e ha cofondato l’Istituto per la cultura democratica.

BERLINO – A proposito delle recenti manifestazioni di destra nella parte orientale della Germania, possiamo parlare di rivolte “dal basso”, o piuttosto di fenomeni organizzati da personaggi che hanno già un ruolo politico centrale?

Sono vere entrambe le cose. L’8 ottobre abbiamo avuto questa grande manifestazione per la “Sicurezza energetica e la difesa contro l’inflazione – il nostro paese per primo”, organizzata a Berlino dall’Afd, il partito di estrema destra tedesco. Con più di 10mila persone, è stata l’unica grande protesta recente: per lo più vediamo raduni decentralizzati che fanno parte di reti emerse nel corso della pandemia.

Pensa che il bazooka, l’enorme pacchetto di aiuti del governo, possa contribuire a placare le proteste di destra?

Quelle che vediamo in questo periodo non sono rivolte sociali, sono rivolte nazionaliste. Si manifesta contro gli immigrati, contro le misure di prevenzione per il Covid, e si mescola il tutto con la questione dell’energia.

Ovviamente, politiche sociali valide sono estremamente importanti per prevenire lo scontento fra quelli che ancora non si identificano con l’estrema destra. È uno scontento che potrebbe essere strumentalizzato dai nazionalisti. Tuttavia, il nazionalismo c’è comunque, non ha bisogno di una crisi energetica per manifestarsi.

Ci saranno anche “vere” proteste sociali nel corso del prossimo fine settimana, organizzate da gruppi di sinistra che cercano di differenziarsi in maniera chiara dalle presunte proteste sociali della destra.

Quanto è forte l’influenza russa sull’estrema destra tedesca?

È difficile a dirsi. ll 3 ottobre Björn Höcke, esponente che è a destra all’interno dell’AfD stessa, ha tenuto un discorso a Gera in cui ha esposto un’agenda chiaramente filorussa. Naturalmente, una delle argomentazioni preferite dell’estrema destra, cioè la richiesta di aprire Nord Stream 2, ormai non regge più. Anche se non ci sono nuove prove tangibili di un’influenza russa in tempi recenti, non sembra che l’estrema destra ne abbia troppo bisogno: è comunque forte nella Germania orientale.

Teresa Roelcke è una giornalista di Tagesspiegel

Il numero della settimana: 10,4 miliardi

PARIGI - Nella prima metà del 2022, Total, la più grande compagnia petrolifera francese, ha registrato profitti per 10,4 miliardi di euro. Con la guerra in Ucraina, il prezzo del greggio è salito alle stelle, mentre i costi di produzione sono rimasti invariati.

Agli occhi della sinistra si tratta di margini di profitto inaccettabili, e di un’occasione perfetta per mordere politicamente la questione energetica. Domenica scorsa, l’intera sinistra francese, superando ogni divisione interna, si è riunita in una manifestazione contro il carovita e l’inerzia sulle questioni climatiche. La proposta principale portata in piazza? Tassare i super-profitti sul petrolio.

Nelly Didelot fa parte della redazione esteri di Libération

