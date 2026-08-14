Farage vince il seggio (e l’indagine riparte), ma l’estrema destra è lontana dal potere

Il leader si era dimesso per un'inchiesta su di lui innescando le suppletive. Ma al voto i partiti tradizionali non hanno concorso. Nonostante i competitor fossero volti comici o poco affermati, questo voto mostra che l’arrivo al governo non è scontato
LONDRA – Nigel Farage, leader di Reform UK, ha riconquistato il suo seggio. Prima di capire cosa ci dice il risultato, vale la pena però ricordare perché a Clacton si è votato di nuovo. È stato lo stesso Farage a dimettersi dal seggio, trascinando il collegio alle urne nel pieno dell’indagine parlamentare sui cinque milioni di sterline di donazioni non dichiarate. Una mossa deliberata per spostare lo scontro dal rispetto delle regole di Westminster al plebiscito personale. Ma la Parliamentary Co