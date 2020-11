Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha annunciato l’apertura di un’indagine interna alla polizia sul comportamento degli agenti durante lo sgombero di una tendopoli di migranti nel centro di Parigi. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno usato lacrimogeni e manganelli contro i senzatetto e i giornalisti che filmavano gli avvenimenti. Darmanin aveva definito «scioccanti» le immagini che raffiguravano le azioni della polizia e anche la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, aveva criticato duramente l’operato delle forze dell’ordine accusate di essere venute meno «agli obblighi umanitari del nostro paese». I volontari che si occupavano delle persone residenti nel campo hanno detto che l’evacuazione non ha risolto alcun problema.

Le proteste di domenica

Le violenze di lunedì sera arrivano dopo che domenica migliaia di manifestanti sono scesi per le strade di Parigi per protestare contro la legge proposta del presidente francese, Emmanuel Macron, che rende reato fotografare o filmare i poliziotti che svolgono il loro lavoro. Anche le Nazioni unite hanno espresso la loro preoccupazione per gli effetti che questa legge potrebbe avere sul controllo dell’operato delle forze dell’ordine..

