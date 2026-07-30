Ultraricchi a braccetto con l’ultradestra: Arnault si prepara all’arrivo di Le Pen e Bardella all’Eliseo

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In sua difesa sono saltati fuori tutti, da Elon Musk a Vincent Bolloré, trasformando le connessioni in ostentazioni: il tentativo di Bernard Arnault di sminuire il fogliettone pubblicato su di lui da Le Monde, che ha il merito di far esplodere il tema dei ricchissimi di Francia pronti a saltare sul carro del Rassemblement National, ha come esito di amplificarlo ancora di più, portando in superficie questa intesa tra grande capitale ed estrema destra. Si dice volgarmente che la toppa è peggio del