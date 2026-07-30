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Ultraricchi a braccetto con l’ultradestra: Arnault si prepara all’arrivo di Le Pen e Bardella all’Eliseo

Francesca De Benedetti
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30 luglio 2026 • 07:00

L’uomo più ricco d’Europa, oltre che di Francia, non si accontenta dei rapporti con Trump. Si prepara anche all’arrivo al potere dell’estrema destra al voto del 2027. L’inchiesta pubblicata in Francia spinge a reazioni non solo lui, ma pure gli amici Musk e Bolloré. A conferma della rete di connessioni

In sua difesa sono saltati fuori tutti, da Elon Musk a Vincent Bolloré, trasformando le connessioni in ostentazioni: il tentativo di Bernard Arnault di sminuire il fogliettone pubblicato su di lui da Le Monde, che ha il merito di far esplodere il tema dei ricchissimi di Francia pronti a saltare sul carro del Rassemblement National, ha come esito di amplificarlo ancora di più, portando in superficie questa intesa tra grande capitale ed estrema destra. Si dice volgarmente che la toppa è peggio del

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 