La Francia spaccata tra destra e sinistra. Il grande sconfitto si chiama Macron

I risultati del primo turno delle amministrative confermano il dominio dell’ultradestra nel Sud e di France Insoumise nel Nord. Le due anime della gauche si spartiscono le grandi città. A Parigi il socialista Grégoire supera le aspettative sfiorando il 40%
Hanno vinto tutti, o forse nessuno. Il primo turno delle elezioni amministrative francesi ha incoronato l’astensione: più di quattro francesi su dieci non si sono recati alle urne domenica 15 marzo. Il primo a commentare i risultati, poco dopo le otto di sera, è stato il presidente del Rassemblement national Jordan Bardella, in diretta dalla cittadina di Beaucaire, dove il suo partito ha vinto al primo turno con il 60 per cento dei voti: «Il cambiamento non aspetta il 2027, comincia domenica pro