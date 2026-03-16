La Francia spaccata tra destra e sinistra. Il grande sconfitto si chiama Macron

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Hanno vinto tutti, o forse nessuno. Il primo turno delle elezioni amministrative francesi ha incoronato l’astensione: più di quattro francesi su dieci non si sono recati alle urne domenica 15 marzo. Il primo a commentare i risultati, poco dopo le otto di sera, è stato il presidente del Rassemblement national Jordan Bardella, in diretta dalla cittadina di Beaucaire, dove il suo partito ha vinto al primo turno con il 60 per cento dei voti: «Il cambiamento non aspetta il 2027, comincia domenica pro