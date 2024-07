Nel quartier generale del Rn gli umori sono ancora neri. "Ci è stata negata la vittoria a colpi di ritiri e triangolari, ora il paese non è' governabile". Lo ha affermato, all'indomani dall'inaspettata sconfitta del partito di Marine Le Pen, il vicepresidente di Rn Louis Alliot spiegando che ora per il partito lepenista è tempo di "un esame di coscienza" per analizzare i suoi errori. "Ci sono candidati che non avrebbero dovuto esserlo", ha ammesso Alliot a RTL. Dovremo mettere in discussione la catena di rappresentanza". "Rimaniamo il partito e il gruppo politico leader nell'Assemblea nazionale", ritiene. Ci è stata negata una vittoria, con i triangolari e i ritiri. La Francia non è governabile come vorrebbe la maggioranza dei francesi", ha detto.