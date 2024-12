Per come è stato concepito da Macron, l’esecutivo in carica si regge sulla non belligeranza dell’estrema destra, che ha usato il proprio ruolo per ottenere più concessioni possibile oltre che la propria normalizzazione. Ma ora per il Rassemblement è il momento di sfiduciare il governo

Prima sarà il voto di sfiducia in parlamento, ma l’orizzonte di medio termine è il voto alle urne: dopo la Germania, anche la Francia va in fibrillazione.

I fatti

Il Rassemblement National ha annunciato lunedì 2 dicembre di essere pronto a votare la “motion de censure” (mozione di sfiducia) e a staccare così la spinta all’esecutivo. Non solo proporrà una propria mozione, ma appoggerà anche quella della sinistra: ci sono i numeri perché la mozione passi.

Il governo guidato da Michel Barnier, al quale Emmanuel Macron ha assegnato l’incarico dopo aver tenuto in stallo il paese per mesi, si reggeva sulla non belligeranza dell’estrema destra, che ne ha condizionato attivamente le politiche e la composizione (si pensi alla figura del ministro dell’Interno Bruno Retailleau). Marine Le Pen ha da sùbito fatto intendere di avere in mano le sorti del governo e di essere pronta a staccargli la spina al momento per lei opportuno; quel momento arriva ora in occasione della legge di bilancio.

Barnier ha infatti deciso di fare ricorso al 49.3, l’articolo della costituzione francese già utilizzato in precedenza dal governo Borne per far passare tra le altre cose la contestatissima riforma delle pensioni scavalcando il parlamento. L’uso della leva scavalca-parlamento ha contribuito a innescare la scelta di Le Pen. Così dopo aver preteso numerose concessioni dal primo ministro e dopo aver condizionato la legge di bilancio stessa, oggi il Rassemblement National ha annunciato che voterà la mozione di censura.

Cause ed effetti

Sia la fibrillazione politica che la progressiva normalizzazione dell’estrema destra sono maturate con la scelta di Emmanuel Macron – ancor prima che uscissero i risultati definitivi delle europee – di sciogliere l’assemblea nazionale a giugno, e di non rispettare poi l’esito delle elezioni legislative che ne sono seguite.

Dal voto, nel quale il Rassemblement National ha rafforzato la propria presenza in parlamento, è arrivato comunque uno stop da parte degli elettori, che hanno assegnato la maggioranza relativa non all’estrema destra bensì al Front populaire (l’alleanza che comprende socialisti, France insoumise ed ecologisti).

Macron ha escluso il Fronte popolare dal venturo governo, affidando l’incarico al repubblicano Barnier e fondandolo su un patto di non belligeranza con Le Pen. Del resto, come le inchieste giornalistiche hanno portato alla luce, questa estate macroniani e lepeniani si sono coordinati in numerose cene.

Figure che ben conoscono Macron, come Édouard Philippe che a quelle cene partecipa, hanno dato il via alla propria campagna per le presidenziali già poco prima che Barnier fosse nominato. Nel medio periodo, la crisi politica potrebbe portare a presidenziali anticipate.

Nel breve periodo, se la mozione di sfiducia viene approvata, il governo Barnier è dimissionario.

