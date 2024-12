La Corte costituzionale impone di rifare le presidenziali sin dall’inizio. A scatenare la decisione, le carte dei servizi segreti desecretate in settimana e le ombre di Mosca sul candidato in testa

Colpo di scena nello strategico confine orientale dell’Unione europea e dell’Alleanza occidentale: domenica la Romania non va più al secondo turno delle presidenziali.

Niente testa a testa tra il neofascista (“legionarista”) filorusso Călin Georgescu – che stavolta i sondaggi davano in vantaggio, dopo averlo considerato invisibile fino al suo exploit al primo turno del 24 novembre – e la liberale filoccidentale Elena Lasconi. Poche ore prima che le urne riaprissero, la Corte costituzionale ha deliberato: si ricomincia tutto da capo.

Una spy story nell’Ue

C’è il curriculum farlocco, ci sono quelle strane proprietà milionarie in Austria, i finanziamenti opachi e l’ingombrante ombra della Russia, alle spalle di Georgescu, catapultato in testa alle elezioni presidenziali del 24 novembre in Romania. Ma soprattutto c’è il ruolo della polizia segreta, che dà al ciclo elettorale romeno il tono di una vera spy story.

Proprio a seguito dei documenti prodotti dai servizi segreti e desecretati questa settimana – nei quali si ricostruivano le ombre della campagna di Georgescu e le possibili interferenze straniere – la Corte costituzionale romena, che già aveva disposto il riconteggio del primo turno ma concludendo il via libera al secondo, ha dovuto prendere in considerazione i nuovi reclami. Ed è arrivata questo venerdì a una decisione che gli osservatori locali non esitano a definire «scioccante e senza precedenti».

Ha disposto cioè «l’annullamento dell'intero processo elettorale relativo all'elezione del presidente della Romania, con decisione definitiva e vincolante». Niente ballottaggio domenica, quindi. Non solo: «Il processo elettorale sarà ripreso nella sua interezza, il governo fisserà una nuova data». Pure il primo turno va rifatto.

