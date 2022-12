La polizia ha arrestato tre persone tra cui anche il presunto aggressore e ha dichiarato concluso l’intervento. Le due ragazze aggredite sono state portate in ospedale

Due minorenni sono state ferite gravemente a colpi di coltello a Illerkirchberg, in Baden-Württemberg, mentre si recavano a scuola intorno alle 7.30 di mattina. La stampa tedesca riferisce che si tratta di una 14enne e di una 13enne, che poi sono state trasportate d’urgenza in ospedale con ferite gravi. L'aggressore si è dato alla fuga ed è entrato in una casa nelle vicinanze.

La polizia ha fatto irruzione nell'edificio con un’unità speciale, arrestando tre persone all’interno, compreso presunto autore degli accoltellamenti. Al momento, non è noto il movente degli attacchi né si sa se l'aggressore conoscesse le due minorenni.

Le autorità hanno però dichiarato concluso l’intervento e assicurato che non ci sono ulteriori pericoli per la cittadinanza.

