estrema destra senza argini

AfD ora cavalca gli attentati, Merz alla deriva

Lisa Di Giuseppe
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27 luglio 2026 • 20:42

Il rimpasto del cancelliere gli sta alienando anche il proprio partito. A fronte di sondaggi pessimi, la Cdu ora spinge per una stretta securitaria Weidel è senza rivali

«Il cancelliere tace sull’islamismo, noi siamo pronti ad agire!» Alice Weidel torna ad accusare Friedrich Merz di non essere all’altezza della situazione nei giorni successivi all’attentato contro il Pride berlinese. In realtà, la leader di AfD è una dei pochi esponenti dell’estrema destra che ha preso posizione sulla gestone dell’emergenza: i suoi colleghi si sono limitati – almeno sui social – a testimonianze di vicinanza alla famiglia della vittima e dei feriti. Ma per Weidel e i suoi la furi

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth