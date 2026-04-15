Merz, panico AfD. È il cancelliere più sgradito della storia

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È il numero 27 che ieri ha fatto storcere il naso a Friedrich Merz. Nell’ultima rilevazione di Yougov, infatti, la sua Cdu è dietro di ben quattro punti rispetto ad Alternative für Deutschland. Non è l’unico sondaggio che dà AfD e Cdu testa a testa o addirittura avanti l’estrema destra: per Insa, il partito di Alice Weidel è sopra di un punto, per Forsa di due. Non è neanche la prima volta che succede e dall'anno scorso, quando alle elezioni la Cdu l’aveva porta a casa con un risultato del 28,5