Europa

Merz, panico AfD. È il cancelliere più sgradito della storia

Lisa Di Giuseppe
15 aprile 2026 • 20:51

L’ultradestra al 27 per cento stacca la Cdu di quattro punti. Nessun “effetto Ungheria” per il governo: non paga la strategia di inseguire i postnazisti sull’immigrazione

È il numero 27 che ieri ha fatto storcere il naso a Friedrich Merz. Nell’ultima rilevazione di Yougov, infatti, la sua Cdu è dietro di ben quattro punti rispetto ad Alternative für Deutschland. Non è l’unico sondaggio che dà AfD e Cdu testa a testa o addirittura avanti l’estrema destra: per Insa, il partito di Alice Weidel è sopra di un punto, per Forsa di due.  Non è neanche la prima volta che succede e dall'anno scorso, quando alle elezioni la Cdu l’aveva porta a casa con un risultato del 28,5

Per continuare a leggere questo articolo

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth