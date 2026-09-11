le trattative in sassonia-anhalt

Nuova bufera AfD: «Il riarmo? Utile alla remigrazione»

Lisa Di Giuseppe
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11 settembre 2026 • 20:42

Le nuove dichiarazioni dell’aspirante governatore scandalizzano il paese. Tra due settimane si vota in Meclemburgo e a Berlino: anche qui avanza l’ultradestra

Otto giorni per capire che strada imboccherà la Germania. Dopo lo shock delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt sotto i riflettori finisce il voto in Meclemburgo Pomerania anteriore e a Berlino. La data cerchiata in rosso è il 20 settembre: la campagna elettorale è alle ultime battute e la capitale è tappezzata di manifesti. Il timore che corre sulla linea Berlino-Schwerin è la stessa: che AfD sia sottostimata nei sondaggi e possa fare il botto anche nel resto del nordest, dopo aver conquist

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth