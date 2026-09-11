Nuova bufera AfD: «Il riarmo? Utile alla remigrazione»

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Otto giorni per capire che strada imboccherà la Germania. Dopo lo shock delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt sotto i riflettori finisce il voto in Meclemburgo Pomerania anteriore e a Berlino. La data cerchiata in rosso è il 20 settembre: la campagna elettorale è alle ultime battute e la capitale è tappezzata di manifesti. Il timore che corre sulla linea Berlino-Schwerin è la stessa: che AfD sia sottostimata nei sondaggi e possa fare il botto anche nel resto del nordest, dopo aver conquist