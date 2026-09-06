Trionfo di AfD, Germania sempre più nera. L’estrema destra mette in crisi Merz e l’Ue

La formazione nostalgica ha sfondato oltre le previsioni: ha raccolto il 44,5 per cento, è a un passo dal governo regionale. Un segnale alla Cdu e agli altri partiti. Ma anche a Bruxelles. Gli estremisti hanno portato a votare in massa i lavoratori
Magdeburgo – Alles ist möglich, tutto è possibile, come recita lo slogan di AfD. Anche che i tedeschi si buttino alle spalle tutti gli insegnamenti guadagnati dalla Seconda guerra mondiale. Il successo dell’estrema destra in Sassonia-Anhalt è stato storico ed è andato oltre tutte le previsioni della vigilia: il 44,5 per cento dei voti ha portato l’estrema destra sull’orlo della maggioranza assoluta, ma in ogni caso per la formazione di Alice Weidel inizia una nuova stagione da protagonista. A di