Il candidato cancelliere dei cristianodemocratici era disposto ad andare fino in fondo per portare a casa la sua proposta di legge, persino accettare il sostegno dei voti dell’estrema destra, di nuovo, dopo mercoledì scorso. Ma i suoi parlamentari gli hanno teso un tranello: il muro di fuoco è rimasto in piedi

La cesura è saltata. Dopo che già mercoledì la Cdu aveva accettato di far approvare una mozione con i voti dell’estrema destra, ieri Friedrich Merz ha continuato lungo la sua strada: ma al Bundestag la legge che avrebbe voluto far passare, sostenuta sulla carta da Cdu, liberali, BSW e AfD, non è passata. Invece dei 367 voti necessari, Merz ne ha raccolti appena 338. Eppure, i quattro partiti assieme ne avrebbero dovuti disporre addirittura di 372. E invece niente: il successore di Angela Merkel ha dovuto incassare una sconfitta storica. Forse anche per merito della raccomandazione dell’ex cancelliera, il muro di fuoco è rimasto in piedi.

La svolta inaspettata è arrivata alla fine di una giornata parlamentare densa e tormentata. A un certo punto, quasi un simbolo, è perfino comparsa una copia dell’autobiografia di Merkel sui banchi del governo. Originariamente la discussione della proposta di legge della Cdu era in programma alle 10.30, ma la seduta del Bundestag è stata interrotta a lungo per trovare un compromesso che evitasse la maggioranza alternativa. D’altra parte, i cristianodemocratici hanno accusato a più riprese Verdi e socialdemocratici di non avergli lasciato altra soluzione se non quella di ricorrere ai voti dell’estrema destra per approvare una proposta di legge «giusta».

La Fdp a un certo punto ha proposto di rispedire il testo in commissione, una via di fuga in extremis che la Cdu però non ha voluto raccogliere. Socialdemocratici e Verdi hanno ripreso l’idea e sono andati alla votazione, ma anche l’ultimo tentativo di evitare il voto è andato fallito. Caduti nel vuoto anche l’invito a ritirare il testo e la proposta di discutere un’altra legge sul rafforzamento della polizia, entrambi lanciati nell’arena dalla Spd.

Ma niente da fare. Merz nel suo intervento ha provato a ridimensionare la portata della legge per dimostrare che il contenuto fosse condivisibile e poi ha accusato Spd e Verdi di non consentire il raggiungimento di un compromesso al centro. Per il leader della Cdu il gioco sembra valere la candela, nonostante le critiche piovano ormai su di lui da ogni angolo: c’è chi ha lasciato il partito, chi ha riconsegnato onori al merito della presidenza federale e chi scende in piazza da due giorni per esprimere la propria indignazione. E poi c’è stata la pesante presa di posizione di Merkel, che ha raccomandato a Merz di tornare sulla retta via (per altro tracciata da lui stesso mesi fa, quando ha raccomandato a tutto il parlamento di non ridursi ad avere bisogno dell’estrema destra per far passare le proprie iniziative). E forse è stato proprio il suo appello a scalfire la disciplina di partito di cristianodemocratici e liberali.

Merz sempre più solo

Resta da capire ora su che base poggia la controversa linea di Merz. Il candidato cancelliere – a cui la Spd ha chiesto di scusarsi, oltre che di richiudere le «porte per l’inferno» che ha aperto coinvolgendo AfD mercoledì scorso – ha infatti continuato nella sua spericolata lettura secondo cui la collaborazione di questa settimana disinnesca il rischio di essere costretti dopo le elezioni a ricorrere di nuovo ai voti dell’estrema destra. Con questa premessa, non gli è apparso nemmeno assurdo rispondere a una provocazione dei Verdi, che gli domandano se sia disposto ad accettare i voti di Alice Weidel per formare un governo, spiegando che lui mai sarebbe disposto a prenderli in considerazione. Come non gli è sembrato assurdo dichiarare che – nonostante il suo partito, leggi Merkel, «sia in parte corresponsabile del fatto che AfD sia in parlamento» – ce la metterà tutta a ridurre i consensi dell’estrema destra. Di conseguenza, ha promesso di ridare «diritto e voce» ai cittadini che provano «preoccupazioni e necessità». Persone preoccupate per la propria sicurezza, insomma, che il capo dell’opposizione mette sullo stesso piano di quelle preoccupate «per la tenuta della democrazia» che manifestano sotto la sua sede di partito.

Ma – nonostante l’inaspettato esito finale – questa settimana ha creato una faglia molto importante nella politica tedesca. Innanzitutto, c’è da capire come arriverà alle elezioni la Cdu, a questo punto spaccata come non mai, tanto da disattendere la linea del leader. Ma anche i discorsi sulle potenziali coalizioni si fanno più complicati.

Merz nel suo intervento ha ricordato a Spd e Verdi che dopo il 23 febbraio ci sarà anche il 24. Tradotto: dopo la campagna elettorale bisognerà sedersi allo stesso tavolo per trattare la formazione di una coalizione. D’altra parte i sondaggi, che devono ancora assorbire gli effetti degli ultimi avvenimenti politici, segnalano già un trend negativo per la Cdu e una svolta positiva per Spd e Verdi.

Per la prima volta, giovedì il partito di Merz è sceso sotto il 30 per cento: in prospettiva, sembra difficile che possa bastare una grande coalizione e all’orizzonte si delinea sempre più chiaramente un’alleanza Cdu-Spd-Verdi. Ma dopo un livello di scontro altissimo – la ministra degli Esteri verde Annalena Baerbock è stata durissima, chiedendo alla Cdu «quali immagini ha inviato il nostro Paese a tutta l'Europa e soprattutto a Mosca mercoledì scorso? Estremisti di destra in festa che stentavano a credere alla loro fortuna», Olaf Scholz ha già detto che non si fida più di Merz – sarà ancora possibile discutere? Dall’estrema sinistra, la Linke ha incoraggiato Spd e Verdi a dichiarare fin da subito che non ci sarà margine di trattativa con chi accetta la collaborazione con con AfD. Per ora nessuno arriva a tanto, anche perché il destino di Merz sembra tutt’altro che certo, a questo punto. ma il futuro, prima o dopo le elezioni, è tutto da scrivere.

© Riproduzione riservata