Dopo il via libera degli iscritti, arriva finalmente la lista dei membri del prossimo governo Merz di fede socialdemocratica. Il giuramento del nuovo esecutivo tedesco è fissato per martedì 6 maggio, e lunedì mattina la Spd ha fatto sapere che sarà rappresentata da quattro donne e tre uomini (più due sottosegretarie, una ai Migranti e l’altra alla Germania orientale). Quattro delle sei future componenti del governo sono sotto i quarant’anni e una di loro – la prossima ministra per lo Sviluppo internazionale e la cooperazione – ha origini irachene. Un altro film rispetto alle scelte più “tradizionaliste” di Merz, che ha puntato su volti poco noti ma fedeli a lui e riconoscibile per gruppi di stakeholder della Cdu, come nel caso della manager scelta per l’Economia Katherina Reiche e il sottosegretario alla Cultura, l’ex direttore della Welt, l’ultraconservatore Wolfram Weimer.

I due incarichi più “telefonati” sono il ministero delle Finanze e quello della Difesa: due ruoli di peso, il primo sarà occupato dal segretario Lars Klingbeil, che avrà in mano il controllo dei due fondi speciali che Friedrich Merz ha fatto approvare prima dell’inizio della discussione del contratto di governo, mille miliardi per difesa e infrastrutture, mentre al secondo è confermato Boris Pistorius. Il ministro vecchio e nuovo continua a essere il politico con il gradimento più alto in Germania: solido alleato di Kiev, ha convinto nel passaggio dalla politica regionale a quella nazionale, anche nel compito non facile di migliorare le condizioni dell’esercito tedesco, che nonostante l’iniezione del Sondervermögen del 2021 non è ancora al livello di prontezza che si aspetta la cancelleria.

EPA

Altra carta su cui i socialdemocratici puntano forte è la Giustizia. Considerata la compensazione del ministero dell’Interno (in mano ai conservatori della Csu con il rigido Alexander Dobrindt) così come la Difesa è il riequilibrio degli Esteri, passati alla Cdu, la Spd crede in Stefanie Hubig. Già sottosegretaria nello stesso ministero due legislature fa, conosce bene la macchina e può arginare gli eccessi dei cristianodemocratici. L’altra veterana è Bärbel Bas: presidente del Bundestag nell’ultima legislatura, è considerata una prima linea affidabile ed esperta, caratteristiche che le hanno garantito fin da subito un posto nel totonomi: ora, sarà ministra del Lavoro, un ruolo chiave per i socialdemocratici.

La Spd prende anche l’Ambiente con Carsten Schneider, ma a colpire gli osservatori è la carica di astri nascenti che ha schierato Klingbeil: Reem Alabali-Radovan (Sviluppo economico e cooperazione), Verena Hubertz (Diritto all’Abitare, sviluppo urbano ed edilizia), Elisabeth Kaiser (Germania orientale) e Natalie Pawlik (Migranti).

Tutte e quattro sotto i quarant’anni, due con background migratori (Pawlik è nata in Russia ed è tornata in Germania con la famiglia di Russlanddeutsche, i tedeschi di Russia discendenti degli emigranti ai tempi di Caterina II) e due originarie della Germania est. Anche l’equilibrio delle provenienze è di gran peso nella selezione dei componenti dei governi tedeschi, spesso sbilanciati verso l’ovest. E invece, la Spd ha scelto Alabali-Radovan (considerata emanazione della potente governatrice socialdemocratica del Meclemburgo-Pomerania anteriore Manuela Schwesig) e Kaiser, proveniente dalla Turingia.

Un elemento, quello della provenienza geografica, che ha tormentato anche Merz, che ha proposto una sola tedesca orientale. Niente spazio nella squadra socialdemocratica invece per Saskia Esken, cosegretaria insieme a Klingbeil: da tempo sotto attacco delle correnti interne, è stata ritenuta poco incisiva anche nelle trattative di governo ed è stata disconosciuta anche dal partito della sua regione, il Baden-Württemberg.

La replica di AfD

Intanto, AfD non si è limitata a incassare l’accusa dell’intelligence di essere un rischio per la democrazia e ha denunciato i servizi segreti che hanno confezionato il rapporto che facilita le operazioni degli 007 per sorvegliare il partito di Alice Weidel. Gli estremisti si sono rivolti al tribunale amministrativo di Colonia, dove ha sede l’intelligence: Weidel e i suoi avevano presentato una diffida nei confronti dei servizi invitandoli a ritirare il report, a cui gli agenti non hanno nemmeno risposto.

Le 1100 pagine di rapporto, intanto, secondo i dirigenti del partito, hanno garantito ad AfD già mille nuovi iscritti, che si sono tesserati in un solo weekend. Nel fine settimana, invece, è stato pubblicato un sondaggio che mostra come il 61 per cento dei tedeschi ritiene quello di Weidel un partito di estrema destra e il 48 per cento vorrebbe vederlo vietato.

