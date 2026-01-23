Nessuna sostituzione del rapporto tra Roma e Berlino al motore francotedesco, almeno a parole. Ma Meloni e Merz sono d’accordo su tanti temi e condividono la stessa posizione scettica sul Board of peace. Al prossimo consiglio europeo portano insieme il non paper sulla competitività

false false

«Spero che potremo dare il Nobel per la pace a Trump e confido che possa fare la differenza anche sulla pace giusta e duratura per l'Ucraina». Giorgia Meloni ha ribaltato una domanda a proposito della salute mentale del presidente americano posta durante l’incontro bilaterale con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. L’incontro era stato programmato per la firma di una versione aggiornata del Piano d’azione, di un accordo per la più stretta collaborazione nell’ambito della difesa e un non paper sulla competitività che Roma e Berlino vogliono presentare al prossimo Consiglio europeo del 12 febbraio.

In quest’ambito si è parlato anche del Board of Peace inaugurato giovedì a Davos da Donald Trump. Sia Meloni che Merz si sono mostrati scettici sull’opportunità di farne parte e hanno tirato in ballo un conflitto della struttura dell’organismo con le rispettive Costituzioni. «La posizione dell'Italia è di disponibilità e interesse verso l'iniziativa. È chiaro a tutti che l'Italia, ma anche credo la Germania, possa giocare un ruolo di primo piano nella stabilizzazione del Medio Oriente, e che un lavoro che serve per consolidare una tregua complessa e fragile in una soluzione di lungo termine fino alla proposta dei due Stati necessiti del nostro coinvolgimento. Abbiamo una posizione di apertura e disponibilità, dopodiché ci sono oggettivamente dei problemi per come l'iniziativa è stata configurata, e per noi sono di carattere costituzionale».

Per quanto riguarda il pericolo, per il momento sventato, di un’azione americana sulla Groenlandia, il cancelliere ha ribadito che l’Europa è pronta a difendersi, se servirà, anche facendo uso degli strumenti commerciali a disposizione dell’Unione europea. «L’abbiamo dimostrato questa settimana, convocando una riunione straordinaria del Consiglio Ue. È un esempio valido di ciò che possiamo fare» ha detto il cancelliere tedesco. «Quello che era stato minacciato da parte del presidente americano, non è stato più fatto» ha aggiunto Merz.

L’incontro suggella un’intesa molto celebrata dai due capi di governo: alla domanda se si possa trattare di un’alleanza che vada a sostituire il motore francotedesco, però, sia Meloni che Merz svicolano. «Per quanto riguarda il rapporto bilaterale tra Germania e Italia, non c'è una gerarchia per noi. Rispettiamo ogni paese e con ognuno stabiliamo rapporti di partenariato, che sia la Francia o che sia l'Italia» ha detto il cancelliere. «Facciamo tutti parte dell'Unione europea, quindi abbiamo in comune gli stessi obiettivi: più difesa, più competitività e i contributi arrivano da tutte le parti in causa. E naturalmente c'è la Commissione a Bruxelles che si adopera in questo senso».

© Riproduzione riservata