Meloni anti-Macron, asse italo-tedesco contro il bazooka. E venerdì Merz va a palazzo Chigi

Il giorno dopo il Consiglio europeo, il cancelliere arriverà a Roma per un set di accordi, difesa in primis. Nei rapporti con Trump c’è più affinità con Meloni che col reattivo Macron
Il terzo elemento di un trittico diplomatico: Davos mercoledì, giovedì Bruxelles e venerdì Roma. Dalla prospettiva berlinese, l’appuntamento del Consiglio europeo di stasera acquisisce un peso specifico importantissimo. Il vertice appare come l’occasione di raccogliere l’Unione europea intorno a una posizione unitaria nei confronti della Casa Bianca. Un’occasione che vede le linee di Roma e Berlino decisamente più allineate di quanto non lo siano in questo periodo gli interessi del cancelliere e