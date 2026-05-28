Europa

Un abisso chiamato Merz: le voci di golpe nella Cdu infiammano la Germania

Lisa Di Giuseppe
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28 maggio 2026 • 19:48

Un cambio in corso alla cancelleria? Il partito smentisce, ma è in fibrillazione. I giornali scommettono sul governatore Wüst. Eppure la sfiducia è improbabile

«Il cuore della Cdu batte al centro». Il titolo dell’editoriale pubblicato da Hendrik Wüst tre anni fa sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung a Friedrich Merz non era piaciuto già nel 2023 e continua a fargli venire l’orticaria anche oggi. Una certa irritazione continua verosimilmente a provarla anche per l’autore del testo, il governatore della Renania settentrionale-Westfalia. Se il cancelliere è in piena fase Paperino, Wüst appare come quel Gastone a cui sembra andare in porto ogni proposta: ve

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Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth