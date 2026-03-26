L’ambasciatore tedesco a Roma: «Basta illudersi sugli Usa. L’Ue impari a farne a meno»

Thomas Bagger è decisamente poco diplomatico nella sua valutazione sul futuro del rapporto tra le due sponde dell’Atlantico: «Solo con un Vecchio Continente indipendente si può ricucire. Le relazioni con Roma sono preziose per le decisioni europee: i formati piccoli sono migliori»

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«Non bisogna più farsi illusioni». Thomas Bagger, ambasciatore tedesco a Roma, è decisamente poco diplomatico nella sua valutazione sul futuro del rapporto tra Europa e Stati Uniti. Certo, dice, il rapporto con gli Stati Uniti «va mantenuto intatto», ma la prospettiva del diplomatico tedesco, ex sottosegretario agli Esteri, è che non ci possa essere un nuovo asse transatlantico se non con un Europa più forte e indipendente. Ritiene che l’Europa possa avere un ruolo nella soluzione del conflitto