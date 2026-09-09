Merz chiude all’alleanza con Afd e attacca: «La vostra remigrazione è pulizia etnica»

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«La remigrazione è pulizia etnica». Friedrich Merz alza il livello e la discussione generale sulla legge di Bilancio al Bundestag diventa teatro del primo scontro diretto tra governo e AfD. Il cancelliere è ancora alla ricerca di una nuova strategia contro l’estrema destra: per il momento la strada che ha impiegato sembra quella di alzare il livello dello scontro. Per il partito di Alice Weidel, un invito a nozze: l’intervento di apertura della discussione è proprio quello della leader d’opposiz