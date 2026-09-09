Europa

Merz chiude all’alleanza con Afd e attacca: «La vostra remigrazione è pulizia etnica»

Lisa Di Giuseppe
Segui Domani su Google
09 settembre 2026 • 20:04

Al Bundestag il cancelliere alza la voce. E cancella una telefonata a Trump dopo un post che inneggia ai sovranisti tedeschi. In Sassonia-Anhalt i postnazisti cercano il negoziato con tutti gli altri partiti. Accettano solo i rossobruni di Wagenknecht. Anche la chiesa tedesca contro Weidel&co: «Non c’è posto per il nazionalismo etnico nella casa di Dio»

«La remigrazione è pulizia etnica». Friedrich Merz alza il livello e la discussione generale sulla legge di Bilancio al Bundestag diventa teatro del primo scontro diretto tra governo e AfD. Il cancelliere è ancora alla ricerca di una nuova strategia contro l’estrema destra: per il momento la strada che ha impiegato sembra quella di alzare il livello dello scontro. Per il partito di Alice Weidel, un invito a nozze: l’intervento di apertura della discussione è proprio quello della leader d’opposiz

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth