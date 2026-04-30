le pressioni americane

Furia contro Merz: Trump minaccia il ritiro dei soldati

Lisa Di Giuseppe
30 aprile 2026 • 20:39Aggiornato, 30 aprile 2026 • 21:03

Il cancelliere fa buon viso a cattivo gioco e parla di quanto gli stia a cuore la partnership con gli Usa- La riduzione dei soldati sarebbe un colpo economico e politico

Dopo Giorgia Meloni, anche Friedrich Merz finisce nel mirino di Donald Trump. Anche il rapporto con il cancelliere tedesco si sarebbe guastato in maniera forse irrimediabile, nonostante fosse – quantomeno nei primi mesi del suo mandato – tra i preferiti tra i leader europei insieme alla presidente del Consiglio italiana. Il presidente americano è rimasto particolarmente infastidito dalle dichiarazioni di Merz di martedì scorso, quando il cancelliere ha detto che gli Stati Uniti vengono «umiliati

Per continuare a leggere questo articolo

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth