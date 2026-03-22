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Friedrich Merz può tirare un sospiro di sollievo. Dopo il secondo posto del Baden-Württemberg due settimane fa, il “super anno elettorale” 2026 cambia tendenza per la Cdu, che nei primi exit poll sul voto regionale in Renania Palatinato sembra aver conquistato, in linea con gli ultimi sondaggi, la maggioranza dei voti.

Il Land, governato da 35 anni dalla Spd, sembra così destinato a cambiare governo. La coalizione di casa a Magonza fino a questo momento, formata da socialdemocratici, Verdi e liberali di sicuro non può continuare: la Spd registra un calo drastico dal 35 al 27 per cento, il peggior risultato di sempre, i liberali mancano addirittura la soglia di sbarramento e si fermano al 2,1 per cento. I Verdi dovrebbero arrivare invece a quota 7,5 per cento.

Se la Spd è pronta per un’altra analisi della sconfitta dopo il deludentissimo risultato in Baden-Württemberg, i sostenitori di AfD hanno motivo di festeggiare. Il partito di Alice Weidel tocca nelle previsioni il 20 per cento dei consensi: sarebbe il miglior risultato di sempre dell’estrema destra in un Land dell’ovest. Due settimane fa, l’obiettivo era stato mancato, ma anche in quel caso AfD era stato il terzo partito più votato.

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