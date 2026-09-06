Sono quasi 1,7 milioni gli elettori chiamati al voto per eleggere il nuovo parlamento statale. Una consultazione che ha avuto rilevanza nazionale per il consenso ottenuto dal partito di estrema destra. Alle 16 l’affluenza aveva raggiunto il 65,3 per cento: un dato mai registrato prima

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Il giorno della verità in Sassonia-Anhalt, il Land tedesco chiamato oggi alle urne, è arrivato. Secondo gli exit poll della tv pubblica Ard, il partito di estrema destra Alternative für Deutschland trionfa con un risultato del 44,5 per cento per il candidato Ulrich Siegmund, mentre il ministro-presidente uscente Sven Schulze, della Cdu, avrebbe preso il 18,5 per cento.

Stando sempre ai primi exit poll, entrano nel parlamento della Sassonia-Anhalt i Verdi con il 9 per cento e il Bsw di Sahra Wagenkneckt, che prenderebbe il 5 (soglia di sbarramento). La Linke prenderebbe il 9,5 per cento e i socialdemocratici prenderebbero l’8. I liberali, invece, sono dati al 2.

«Non si può già dire alle 18 di stasera se sarò ministro presidente della Sassonia-Anhalt, ma abbiamo già scritto la storia», ha detto Siegmund, parlando alla tv Ard.

Rilevanza nazionale

Quasi 1,7 milioni di elettori (circa 2.600 sezioni elettorali) oggi erano chiamati alle urne per eleggere il nuovo parlamento statale. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, sebbene statali, hanno avuto rilevanza nazionale, proprio per la possibilità di un primo presidente dell’AfD e dunque il primo governo di una regione. Il Land aveva già registrato un primato: nel 2023, AfD era riuscita a eleggere il suo primo sindaco.

Una consultazione quindi che potrebbe segnare un passaggio storico per la politica tedesca. «Non permetteremo a queste persone di distruggere il nostro Paese con le loro parole», aveva detto il cancelliere Friedrich Merz alla vigilia del voto. Oltre ad AfD, Cdu e Spd, hanno partecipato alle elezioni anche Linke, i Verdi, Fdp e altre nove liste,

Il candidato del partito di estrema destra Ulrich Siegmund ha puntato molto sulla nostalgia per la Germania Est. Trentacinque anni, già capogruppo del partito nel parlamento regionale, è stato definito dal settimanale tedesco Der Spiegel come «l’uomo più pericoloso della Germania» la cui campagna elettorale ha ruotato attorno a parole come remigrazione, sicurezza, identità nazionale e critica delle istituzioni europee.

La sua strategia è stata quella di raccontarsi come «alternativa radicale alla politica dei partiti tradizionali».

Affluenza

Secondo la commissaria elettorale regionale Christa Dieckmann, alle 16 l’affluenza aveva raggiunto il 65,3 per cento: un dato mai registrato prima. Nel 2021, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 41 per cento, nel 2016 del 47,1.

Un aumento significativo dei votanti si era già osservato alle 14, quando l’affluenza aveva raggiunto il 54,4 per cento, un numero più che raddoppiato rispetto alle elezioni precedenti.

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