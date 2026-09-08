Nella Cdu vacilla il muro di fuoco anti AfD. Il dolore di Merkel: «Ho il cuore spezzato»

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«Mi si è spezzato il cuore». Angela Merkel non è donna da proclami emotivi, il che rende la dichiarazione dell’ex cancelliera all’indomani della vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt ancora più significativa. Con la sua politica migratoria è considerata uno degli avversari primari di AfD: il suo «Wir schaffen das», “ce la facciamo”, di fronte alla crisi dei rifugiati siriani fu uno dei momenti più emotivi dei suoi sedici anni alla cancelleria e non l’ha mai rinnegato. «Il risultato, visto nero su b