Dopo il trionfo dell’AfD Merz brancola nel buio: «Ma la linea non cambia»

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Come il lupo della fiaba dei fratelli Grimm, AfD ha mangiato il gesso per confondere la propria voce con quella della nonna di Cappuccetto rosso. I protagonisti da convincere questa volta sono i tedeschi: tutti conoscono il finale della fiaba e anche nella Berlino politica l’allarme è rosso. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt l’estrema destra continua a mostrarsi come il più accogliente dei partiti: nella conferenza stampa del giorno dopo, Alice Weidel, Tino Chrupalla e Ulrich Siegmund si pongo