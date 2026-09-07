GERMANIA, TERREMOTO POLITICO

Dopo il trionfo dell’AfD Merz brancola nel buio: «Ma la linea non cambia»

Lisa Di Giuseppe
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07 settembre 2026 • 20:22Aggiornato, 07 settembre 2026 • 20:34

Il capo del governo dopo lo tsunami elettorale: «Sotto shock, ma vado avanti». Per il governo regionale l’ultra destra punta ai rossobruni e a possibili transfughi

Come il lupo della fiaba dei fratelli Grimm, AfD ha mangiato il gesso per confondere la propria voce con quella della nonna di Cappuccetto rosso. I protagonisti da convincere questa volta sono i tedeschi: tutti conoscono il finale della fiaba e anche nella Berlino politica l’allarme è rosso. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt l’estrema destra continua a mostrarsi come il più accogliente dei partiti: nella conferenza stampa del giorno dopo, Alice Weidel, Tino Chrupalla e Ulrich Siegmund si pongo

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth