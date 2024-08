Un uomo ha ucciso tre persone a coltellate a Solingen, in Germania, in quello che la polizia tedesca sta trattando come un attentato.

L’aggressore, che è ancora in fuga, ha anche ferito almeno otto persone: cinque di loro sono in gravi condizioni.

I fatti

L’uomo, che ha colpito alle 21:45 di venerdì durante le celebrazioni per i 650 anni della città di Solingen nel Nord Reno Vestfalia, avrebbe attaccato le persone a caso, agendo però in modo mirato e pugnalando deliberatamente al collo le vittime. È per questo che le forze dell’ordine stanno trattando l’aggressione come un attacco terroristico, ha detto alla Bild l’ispettore capo Sascha Kresta, portavoce della polizia di Wuppertal.

«In queste ore buie, i cuori e le menti dei cittadini del nostro stato e non solo sono a Solingen, dove si è svolto un atto di violenza brutale e insensata ha colpito il cuore del nostro stato», ha scritto su X il presidente del Land Nordreno-Vestfalia Hendrik Wüst.

