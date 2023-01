Anche in Germania saranno obbligatori i test Covid per i viaggiatori in arrivo dalla Cina dopo che ieri l’Unione europea aveva raccomandato questa misura

I viaggiatori cinesi in arrivo in Germania saranno obbligati a esibire un test Covid negativo. Berlino ha introdotto la nuova regolamentazione dopo che mercoledì l’Unione europea aveva raccomandato di adottare la contromisura dopo l’esplosione dei casi in Cina.

Il ministro della Salute Karl Lauterbach ha annunciato la nuova misura giovedì mattina, aggiungendo che saranno effettuati anche test a campione all’arrivo per individuare eventuali nuove varianti del virus.

Il ministro ha anticipato anche che ci saranno controlli delle acque di scarico di aereoporti e velivoli provenienti dalla Cina, come succede già in Austria.

La raccomandazione dell’Unione è stata seguita anche da Svezia e Belgio, mentre in Italia i test sono già obbligatori dalla scorsa settimana. Anche Francia e Spagna sono già intervenute per rafforzare le proprie regole di ingresso nel paese per i viaggiatori provenienti dalla Cina.

I casi cinesi

In Cina il Covid ha ripreso vigore dopo che circa un mese fa le autorità avevano allentato le misure restrittive in vigore da quasi tre anni per mettere un argine ai contagi. La popolazione aveva iniziato a manifestare contro le misure restrittive, ma la conseguenza diretta dell’allentamento è stato un nuovo aumento dei casi, soprattutto a causa della scarsa efficacia dei vaccini cinesi.

I contagi hanno già superato le centinaia di milioni di casi. Per gli esperti, la nuova ondata dovrebbe durare fino a marzo-aprile. Negli ultimi giorni Pechino aveva criticato l’iniziativa di alcuni paesi europei di riprendere i test nei confronti dei viaggiatori provenienti dalla Cina.

