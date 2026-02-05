Governo Starmer coi giorni contati? Lo scandalo Mandelson negli Epstein files apre la crisi

true false

«Secondo i parlamentari laburisti i giorni di Keir Starmer da primo ministro sono contati». Lo scrive il Guardian al termine di quella che è stata definita una giornata «piena di rabbia». E no, a rendere ancora più traballante la poltrona del premier non sono i soliti sondaggi che allarmano per il travaso di voti sia verso la sinistra dei Green Party sia verso la destra di Nigel Farage. Sono gli Epstein files o, meglio, la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti, nonostante l