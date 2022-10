Raffaele Fitto lascia l’Europarlamento, dove il suo posto viene occupato da Denis Nesci, e lascia sguarnito anche un ruolo che è stato determinante per l’ascesa al governo di Giorgia Meloni, cioè quello di copresidente del gruppo dei conservatori europei. Un passaggio che avrà effetti in Italia e in Europa. Guardate bene questa foto perché da oggi non sarà che una foto ricordo.

Un quadro che cambia

Al centro, c’è Giorgia Meloni in veste di presidente del partito dei Conservatori europei. Al suo fianco, ci sono quelli che fino a oggi sono stati i due presidenti del gruppo conservatore all’Europarlamento. Uno è il polacco Ryszard Legutko. Viene dal partito ultraconservatore Pis, che è al governo in Polonia, ed è lui oggi l’unico punto fermo di questa foto. Già, perché Fitto, che finora ha condiviso la presidenza del gruppo con Legutko, e che ha svolto un ruolo cruciale nel posizionamento europeo di Fratelli d’Italia, entra da oggi alla Camera. Vuol dire che rimane vacante non solo il suo posto all’Europarlamento, ma anche un incarico apicale nel gruppo conservatore.

E c’è di più: la stessa Giorgia Meloni, che politicamente ha investito e ha beneficiato del ruolo di presidente del partito conservatore europeo, potrebbe decidere di dedicarsi a tempo pieno a un futuro ruolo di governo.

Chi riempirà le caselle che si liberano, e perché sono così importanti?

Meloni, il governo e la famiglia europea

Anzitutto, l’ingresso di Fratelli d’Italia nella famiglia conservatrice ha rappresentato un passo fondamentale nella strategia meloniana di normalizzazione dell’estrema destra. L’assimilabilità del partito all’establishment passa dall’Europa e dalla dimensione internazionale, per poi esercitare le sue ricadute a livello nazionale. Un anno chiave è il 2020. L’anno prima, infatti – con le elezioni europee del 2019 – nonostante le spinte di Steve Bannon la galassia sovranista non è riuscita a compattarsi. Nel 2020 Meloni lavora per cucire addosso a Fratelli d’Italia l’etichetta «conservatrice». A febbraio di quell’anno si trova a Washington, per il National Prayer Breakfast, e per applaudire Donald Trump. A settembre viene eletta presidente del partito conservatore europeo.

In questo modo raggiunge almeno due obiettivi: si smarca, e si distingue, dal competitor interno nella destra italiana, cioè Matteo Salvini, che è in mezzo ai sovranisti di Identità e democrazia. E si associa all’ambiente politico dei conservatori britannici e statunitensi, ispirati da Margaret Thatcher non solo sul fronte del libero mercato, ma anche di un’Europa agganciata alla Nato, allargata a Est e politicamente annacquata. L’opera di accreditamento internazionale prosegue poi, ad esempio con l’approdo, a inizio 2021, nell’Aspen Institute, coltivando i rapporti internazionali coi think tank atlantici.

Se Giorgia Meloni, una volta alla guida di un governo, lascerà la presidenza del partito europeo – ipotesi che circola tra i suoi accoliti – a quel punto ci sarà un incarico da presidiare per un altro Fratelli d’Italia oppure ci sarà un trampolino di lancio per un’altra figura della destra estrema che punta ad andare al governo. Per esempio, c’è il fido alleato Santiago Abascal, di Vox. Tra circa un anno, e cioè a novembre 2023, in Spagna ci sono le elezioni politiche.

Il ruolo di Fitto e il futuro delle destre

Raffaele Fitto è stato eletto deputato nella sua regione, la Puglia, e questo 13 ottobre ha varcato la soglia della Camera dei deputati per l’inizio della nuova legislatura. Sceglie quindi di abbandonare l’altra aula, quella di Strasburgo, perché punta dritto verso il futuro governo Meloni.

Chi meglio di lui conosce le dinamiche dell’Unione europea e può parare il governo da colpi e contraccolpi brussellesi?, è il ragionamento che deve aver fatto con Meloni. Privarsi di Fitto come luogotenente in Europa non è una scelta senza costi e senza conseguenze: deve valerne la pena.

E Raffaele Fitto del resto capitalizza i successi raggiunti. Nei confronti della leader di Fratelli d’Italia, ne ha più di uno da far valere. Ha gestito operazioni complesse, e alcune non sono finite. La più importante, che non ha esaurito la sua parabola, è l’avvicinamento al Partito popolare europeo.

Un anno fa a Roma si è tenuto un vertice del partito popolare, con Manfred Weber e con l’attuale presidente dell’Europarlamento, la nazionalista maltese Roberta Metsola, che all’epoca ha ricordato la sua amicizia con Raffaele Fitto e ha ammesso: il cordone sanitario? «Ormai è un cordino». Poche settimane dopo, Meloni, e per lei il capogruppo dei conservatori Fitto (FdI), hanno fatto saltare i piani di Salvini e Le Pen per un “gruppone” sovranista. Come Fratelli d’Italia stesso ha fatto intendere, l’obiettivo di quella mossa era accreditarsi come credibile forza di governo; una “operazione normalizzazione” che guardava al Ppe. E il Ppe ha ricambiato l’attenzione: a gennaio, quando in Europarlamento ci sono state le elezioni di metà mandato, è nata nei fatti l’alleanza tattica tra popolari e conservatori; Metsola è stata eletta presidente, e i conservatori hanno incassato il loro vice.

Il dopo Fitto in Europa

Manfred Weber ha sostenuto direttamente Silvio Berlusconi, perché Forza Italia è nel Ppe, ma indirettamente la coalizione, con dentro Fratelli d’Italia. E anche a livello europeo, negli ultimi mesi i voti congiunti tra conservatori e popolari si sono intensificati: basti pensare a quelli contro il green deal.

Chi gestirà ora i rapporti, in assenza di Fitto?

Il posto da eurodeputato semplice viene preso da Denis Nesci, coordinatore di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, ma il vero punto cruciale è chi diventerà capogruppo dei conservatori europei.

Formalmente, la formazione non resta scoperta, perché c’è pur sempre l’altro copresidente, il polacco Legutko. Ma è difficile pensare che Fratelli d’Italia rinunci all’incarico, perciò nelle prossime settimane, quando ci sarà l’elezione interna per sostituire Fitto, è plausibile che il posto vacante possa essere occupato di nuovo da un meloniano.

Tra i nomi che circolano, ci sono quelli di Carlo Fidanza e Nicola Procaccini, entrambi indagati, al momento, ma entrambi attivi come eurodeputati. Se poi per ragioni tattiche i conservatori dovessero puntare su un’altra nazionalità, sono plausibili l’ipotesi della Spagna e della Repubblica Ceca.

