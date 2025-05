Il super sunday europeo. I risultati del secondo turno in Romania. A Varsavia il vantaggio al primo turno del filo-europeo Trzaskowski. A Lisbona lo sfiduciato Montenegro vince la scommessa

(in aggiornamento)

Il dato più vistoso del super sunday europeo è il sorpasso europeista del sindaco di Bucarest, Nicușor Dan, sull’ultradestra di George Simion al ballottaggio presidenziale.

Alle urne sono andati anche gli elettori di Polonia e Portogallo. A Varsavia la vera sfida al primo turno delle presidenziali è stata quella tra il filo-europeo Rafal Trzaskowski, sindaco di Varsavia e vicino a Donald Tusk, e il sovranista Karol Nawrocki del Pis, il partito dell'ex premier Mateusz Morawiecki. Gli exit poll assegnano un piccolo vantaggio al primo, ma servirà il secondo turno.

Il Portogallo è tornato al voto dopo la caduta del governo di centrodestra di Luis Montenegro, che ha scelto di candidarsi nuovamente per cercare di vincere con margini più ampi e avere una maggioranza più forte in parlamento, dopo essere stato sfiduciato a marzo per un presunto caso di conflitti di interessi. L’operazione sembra essere riuscita.

