il primo discorso da futuro inquilino di downing street

Inizia il dopo Starmer, Burnham: «Più welfare». Ma dimentica l’Europa

Marzia Maccaferri
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29 giugno 2026 • 20:12Aggiornato, 29 giugno 2026 • 20:58

Inizia il dopo Starmer: Il “re del Nord” si prepara a insediarsi a metà luglio. Promette «rappresentanza a ogni codice postale», dimentica l’Europa  

Manchester, lunedì 29 giugno, ore 11:30. Andy Burnham ha fatto il suo primo discorso programmatico e di visione. Il messaggio è semplice: se il paese è rotto, è anche perché è governato troppo da lontano. La cura non è soltanto cambiare chi sta a Downing Street, ma spostare una parte del potere. C’è un po’ di anti Londra à la Reform e un po’ di retorica sui left behind di corbyniana memoria. Ma la risposta non è rancore culturale: è politica territoriale. Quello di lunedì è stato un discorso da

Marzia Maccaferri
Marzia Maccaferri
Marzia Maccaferri

Insegna storia contemporanea e pensiero politico a Queen Mary, University of London. Ha scritto di marxismo inglese, di Brexit e di storia degli intellettuali. Ora sta lavorando sulla ricezione di Gramsci in Gran Bretagna e sulla crisi degli anni ’80.