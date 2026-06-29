Inizia il dopo Starmer, Burnham: «Più welfare». Ma dimentica l’Europa

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Manchester, lunedì 29 giugno, ore 11:30. Andy Burnham ha fatto il suo primo discorso programmatico e di visione. Il messaggio è semplice: se il paese è rotto, è anche perché è governato troppo da lontano. La cura non è soltanto cambiare chi sta a Downing Street, ma spostare una parte del potere. C’è un po’ di anti Londra à la Reform e un po’ di retorica sui left behind di corbyniana memoria. Ma la risposta non è rancore culturale: è politica territoriale. Quello di lunedì è stato un discorso da