Intelligence con più poteri, finanziamenti per il riarmo, Merz sfrutta l’ansia da droni

Le responsabilità dell’attacco ibrido all’aeroporto di Lipsia restano da chiarire. Ma l’evento spinge la riforma dell’intelligence e nuovi investimenti in difesa

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Servizi segreti con più poteri, anche per rispondere ai sabotaggi stranieri: questo punto della riforma dell’intelligence che il cancelliere tedesco Friedrich Merz si appresta a presentare al Parlamento fa seguito ai recenti sorvoli e falliti attacchi con droni che hanno interessato la Germania negli ultimi giorni. Con la riforma, di cui si discute da un anno, il governo mira a rafforzare capacità operative, autonomia informativa e poteri d’intervento del Servizio di intelligence federale (BND).