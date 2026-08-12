gli effetti politici in germania

Intelligence con più poteri, finanziamenti per il riarmo, Merz sfrutta l’ansia da droni

(Il cancelliere mentre svela il prototipo di drone Pulse P19 durante la fiera Ila Berlin, alla quale ha partecipato l'industria della difesa e dell'aerospazio, lo scorso giugno. Foto Epa/Ansa)
(Il cancelliere mentre svela il prototipo di drone Pulse P19 durante la fiera Ila Berlin, alla quale ha partecipato l'industria della difesa e dell'aerospazio, lo scorso giugno. Foto Epa/Ansa)
(Il cancelliere mentre svela il prototipo di drone Pulse P19 durante la fiera Ila Berlin, alla quale ha partecipato l'industria della difesa e dell'aerospazio, lo scorso giugno. Foto Epa/Ansa)
Futura D'Aprile
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12 agosto 2026 • 07:00

Le responsabilità dell’attacco ibrido all’aeroporto di Lipsia restano da chiarire. Ma l’evento spinge la riforma dell’intelligence e nuovi investimenti in difesa  

Servizi segreti con più poteri, anche per rispondere ai sabotaggi stranieri: questo punto della riforma dell’intelligence che il cancelliere tedesco Friedrich Merz si appresta a presentare al Parlamento fa seguito ai recenti sorvoli e falliti attacchi con droni che hanno interessato la Germania negli ultimi giorni. Con la riforma, di cui si discute da un anno, il governo mira a rafforzare capacità operative, autonomia informativa e poteri d’intervento del Servizio di intelligence federale (BND).

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Giornalista freelance, si occupa di Medio Oriente e questione curda. Esperta del settore Difesa e autrice del libro Crisi globali e affari di piombo (Edizioni Seb27).