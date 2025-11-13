L’intervista

Strada (Pd): «Il patto con Tirana è un fallimento. L’Ue è ricattabile»

Marika Ikonomu
13 novembre 2025 • 06:00

«Stiamo istituzionalizzando la decisione di spostare le persone attraverso le frontiere in cambio di denaro» dice l’eurodeputata dem. «Quello che imputiamo ai trafficanti: la compravendita di esseri umani. Cosa succederà quando questi paesi vorranno più soldi?»

Il patto Ue per le migrazioni non ha fatto in tempo a entrare in vigore che le istituzioni europee stanno cercando di modificarlo, in peggio. «La Commissione ha deciso di cambiare le regole negoziate per dieci anni dal parlamento e di farlo in velocità», dice l’eurodeputata del Partito democratico Cecilia Strada, membro della Commissione Libe. Il rischio per Strada è la fine del diritto di asilo: «Culturalmente è preoccupante che le istituzioni non considerino più le persone migranti esseri uman

Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. È laureata in Giurisprudenza e ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali